Москва, 8 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Один миллион тонн зерна уже намолотили аграрии Белгородской области. Об это на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 8 августа заявил губернатор Вячеслав Гладков.

ИА REGNUM Урожай

На полях Белгородской области активно идёт сбор урожая. Аграрии убирают зерновые и зернобобовые культуры, уже намолочен один миллион тонн, при этом урожайность превысила показатель 2021 года — 55 центнеров с гектара по сравнению с 43 ц/га.

«Конечно, сейчас погода — дождей много, но, с другой стороны, правильно аграрии говорят: дождей мало не бывает. Поэтому справимся. Надеемся, что в этом году получим минимум 3,5 миллиона тонн. В прошлом году эта цифра составила 3,3 миллиона», — уточнил Вячеслав Гладков.

В структуре валового регионального продукта Белгородской области 2021 года сельское хозяйство дало 345 миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранними зерновыми и зернобобовыми культурами в Белгородской области к урожаю 2022 года засеяно 283,5 тысячи гектаров, техническими культурами — более 515 тысячи га.

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