Москва, 8 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В понедельник, 8 августа, на Донбасс и в освобожденные территории отправился шестнадцатый волонтерский десант «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». В составе добровольческого отряда 65 человек. Впервые в число волонтеров вошли четыре девушки, которые будут оказывать помощь в детском досуговом центре «Единой России» в Купянске. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.

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«Сегодня мы отправляем на Донбасс и в освобожденные территории уже шестнадцатый добровольческий отряд, состоящий из 65 человек. Заявок поступает очень много, в том числе — от девушек. Сегодня впервые с 30 марта в число волонтеров вошли четверо девушек. Работа с детьми является ключевым направлением нашей волонтерской миссии на Донбассе и в освобожденных территориях. Девушки будут оказывать помощь в детском досуговом центре «Единой России» в Купянске Харьковской области: работать с детьми, проводить для них развлекательные мероприятия. Обязательно будем увеличивать количество волонтеров, в том числе — девушек. Планируем в следующий раз направить их и на другие территории», — рассказал Иван Дзюбан.

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. На данный момент волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» работают в гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске.