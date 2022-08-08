Москва, , 15:20 — REGNUM На территории США может произойти гражданская война. Об этом 8 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт убежден, что подобного рода события, если они произойдут, с большой долей вероятности могут привести к развалу США на несколько частей.

«Очевидно, что если США не поменяют своей политики, то там может произойти гражданская война. Это будет вторая гражданская война в истории США. И она может привести к развалу США на части», — сказал Коротченко.

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