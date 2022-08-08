Донецк, 8 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Военные эксперты Донецкой республики провели проверки по фактам обстрелов жилых кварталов города, совершенных 6 августа, сообщили в Народной милиции ДНР 8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Подтверждено, что обстрелы велись со стороны вооруженных формирований Украины. Для нанесения большего ущерба мирным гражданам киевская армия усилила боевую часть снарядов предварительно сформированными осколками.

Обстрел жилых кварталов Донецка был совершен из вооружения, поставленного Киеву Чехией в апреле 2022 года, сообщили также в ДНР.