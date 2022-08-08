Санкт-Петербург, 8 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области на фоне растущей заболеваемости COVID-19 увеличили количество коек до 150, сообщили 8 августа в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

За минувшие сутки, 7 августа, в области получили положительные тесты на коронавирус 286 человек (-162 к предыдущему дню). На койки с ковидом поступило десять пациентов. Чтобы обеспечить резерв коечного фонда в случае увеличения госпитализации заболевших, в нескольких областных стационарах дополнительно развернули 60 коек.

«Койки выделены внутри инфекционных отделений Бокситогорской, Волховской, Всеволожской, Кингисеппской, Кировской, Лужской, Приозерской больниц и ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору», — добавили в комздраве напомнив о необходимости вакцинироваться.

В областной администрации же сообщили, что перед началом учебного года всех сотрудников школ за счёт бюджета проверят на COVID-19. В настоящий момент комитеты по образованию и здравоохранению готовят списки работников системы образования, чтобы перед началом учебного года охватить всех тестированием.