Москва, , 15:17 — REGNUM Доступ к страницам сайтов платформ Patreon и Grammarly был ограничен Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры России. Данные об этом 7 августа появились в универсальном сервисе ведомства по проверке блокировок страниц и ресурсов.

Роскомнадзор Rkn.gov.ru

При этом уточняется, что доступ к Patreon был ограничен согласно решению Генпрокуратуры РФ от 4 апреля 2022 года, а доступ к ресурсу Grammarly — на основании решения Генпрокуратуры РФ от 15 апреля 2022 года.

Также указывается, основанием для блокировки стала статья 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим данные с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в незаконных публичных мероприятиях или недостоверную общественно значимую информацию».

Отметим, сервис Patreon дает авторам творческих произведений возможность распространять свои работы по платной подписке или предоставлять за плату пользователям дополнительный контент. Сервис Grammarly создан на основе искусственного интеллекта и помогает в написании текстов на английском.