Москва, 8 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Власти Латвии не собираются исправлять ситуацию с антироссийскими провокациями правоохранительных органов, поэтому Россия рассмотрит возможные ответные меры. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 8 августа в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она напомнила, что ранее в МИД для вручения двух нот протеста вызывали временную поверенную в делах Латвии в РФ Атацию Рутку. Однако глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс не понял обращения Москвы и в крайне циничном ключе прокомментировал ноты.

Ринкевичс заявил, что протест против происходящего на латвийской территории не имеет смысла, а также подчеркнул, что власти страны продолжат «действовать в интересах национальной безопасности». То есть в Риге и не помышляют об исправлении ситуации, отметила Захарова.

«В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — сообщила представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее латвийские власти не пустили в страну президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

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