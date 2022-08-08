Анкара, , 15:15 — REGNUM У Турции нет враждебности к Армении, и Анкара не претендует на чьи-либо земли. Об этом 8 августа заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии конференции турецких послов.

Мевлют Чавушоглу

«Мы ещё раз предупреждаем Армению не заниматься новыми провокациями. Сейчас идёт поиск и использование каналов сотрудничества с Турцией», — сказал Чавушоглу.

Он заявил, что в Турции идут попытки восстановить дружеские отношения с Арменией. По словам министра, если кто-то считает по-другому, то это его проблемы.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нормализация отношений с Арменией будет зависеть от её отношений с Азербайджаном.

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