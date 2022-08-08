Токио, , 15:15 — REGNUM Игра Fatal Fury от японской компании SNK получит продолжение. Анонс состоялся 8 августа на странице разработчика в Twitter.

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«Легенды не умирают никогда… Спустя более 20 лет FATAL FURY / GAROU возвращается!» — написал разработчик. Последний частью серии была Fatal Fury Garou: Mark of the Wolves, выпущенная в 1999 году.

Напомним, что Fatal Fury — это серия игр в жанре файтинг. Первой частью серии является Fatal Fury: King of Fighters, которая вышла в 1991 году для аркадных автоматов и консолей Neo Geo.

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