Кемерово, 8 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Из Кемеровской области в Донбасс 8 августа отправились две 20-тонные фуры гуманитарной помощи. Часть груза направят в Горловку, другую — в пункты временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик, которые работают в Ростовской области.

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«Сегодня мы в очередной раз отправляем гуманитарный груз для людей Донбасса. Также мы будем помогать в восстановлении Горловки, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Этим летом мы организовали большую программу для отдыха детей из Горловки. В Донбассе живут наши друзья, у многих там родственники, и в этой трудной ситуации мы должны быть рядом с ними».

Гуманитарный груз собирали неравнодушные жители, активисты и депутаты.

Отметим, что с начала спецоперации Кузбасское региональное отделение партии «Единая Россия» отправило более 250 тонн гуманитарной помощи. А по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей был создан специальный счёт для перечисления средств на восстановление Горловки.