Астрахань, 8 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Астраханской области 8 августа выявлены 142 пациента с коронавирусом — на 10 меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 24 человека. Всего на территории региона выявлено 121 тыс. 4 положительных результата исследования.

115 тыс. 407 человек выписаны после курса лечения, в том числе 62 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 30 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.