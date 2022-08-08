Петропавловск-Камчатский, , 15:42 — REGNUM Медицинские учреждения Сахалина по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» получили 16 новых отечественных автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта Tambov.gov.ru

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Новые машины распределили между центральными больницами Корсаковского, Томаринского, Поронайского, Холмского районов, а также участковой больницей Синегорска.

«Машины надёжные, с экономичным расходом топлива. Постепенно заменяем весь автопарк на новую технику», — пояснил министр здравоохранения Сахалина Владимир Кузнецов.

Холмская ЦРБ получила три автомобиля. Один будет обслуживать село Чапланово, в котором проживают около 2 тыс. человек

«Район разбросанный, на север до населенных пунктов надо добираться 70 километров. В другие стороны тоже протяжённость большая. Эти расстояния будут преодолеваться с комфортом», — прокомментировала главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, десять новых автомобилей УАЗ для оказания медпомощи отправят в Якутию. Транспорт приобретен по нацпроекту «Здравоохранение».