Москва, , 15:14 — REGNUM Курс в 80 рублей за один доллар был бы самым лучшим для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В риторике есть тенденция к ослабеванию рубля. Но я не думаю, что он ослабеет до 110 рублей за один доллар. Однако если он опустится к 75 рублям, это будет справедливое значение, — сказал Остапкович. — Причем я считаю, что курс в 75-79 рублей за доллар устроил бы и бюджет, и население, и экономических агентов. И вопрос в том, чтобы закрепить курс на одном месте. Чтобы он не прыгал в разные стороны. У нас ведь что происходит — сначала 110, а через два месяца 50. Курс в 80 рублей за доллар был бы самым лучшим и для бизнеса, и для экономики. Все могли бы предсказывать свое стратегическое развитие. Это очень плохо, когда прыгает валюта. Предприниматель в такой ситуации не может разработать стратегический бизнес-план. И люди не понимают, что делать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что финансовые власти РФ не испытывают большой радости от укрепления рубля.

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