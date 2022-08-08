Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Сериал про злодея Пингвина из комиксов DC получил дату начала съёмок. Об этом сообщило издание Deadline 8 августа.

Колин Фаррелл в кинокомиксе «Бэтмен» Мэтта Ривза Цитата из трейлера

По данным источника, съёмочный процесс шоу начнётся в феврале 2023 года. Ожидается, что главную роль исполнит Колин Фаррелл, а одним из сценаристов выступит Мэтт Ривз («Бэтмен»).

Напомним, «Пингвин» станет спин-оффом кинокомикса «Бэтмен» Мэтта Ривза. Дата выхода сериала пока что остаётся неизвестной.

Читайте ранее в этом сюжете: Известный актёр выступил против назначения Франко на роль Фиделя Кастро