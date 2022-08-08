Джакарта, 8 августа, 2022, 15:13 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 4425 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 8 августа в Индонезии выявили 6 249 403 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 4919 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 6 042 657 человек.

В период с 7 по 8 августа от COVID-19 умерли 18 человек. Всего эпидемия унесла жизни 157 113 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, более 15 тысяч человек пострадали от наводнений, которые обрушились на индонезийскую провинцию Западный Калимантан из-за сильных дождей.