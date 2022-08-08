Москва, 8 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Финансовые власти РФ не испытывают большой радости от укрепления рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Пока по поведению Центрального банка РФ не видно, что нужно ждать каких-то фундаментальных и космических преображений рубля, — сказал Остапкович. — Любое движение валюты зависит от регуляторных действий ЦБ РФ. Пока все регламентировано, экспорт растет, а импорт падает. И если импорт падает, а экспорт растет, то рубль всегда укрепляется, а доллар всегда падает. Если Центральный банк РФ начнет торги, разрешит нерезидентам продавать свои долларовые активы, тогда доллар начнет укрепляться. В августе я такого перелома пока не вижу. Но тенденция логическая есть — исходя из разговоров Силуанова, Набиуллиной, в общем большой радости от укрепления рубля они не испытывают. Бюджет у нас формируется в рублевом эквиваленте. А если рубль усиливается, то бюджетные поступления уменьшаются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, текущий курс рубля назвали неприемлемым для российской экономики.