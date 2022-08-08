Астана, 8 августа, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Сенат США утвердилДэниэла Розенблюма в должности посла в Казахстане. Ранее он возглавлял американскую дипмиссию в Узбекистане. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе посольства США.

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Розенблюм сменитДжуди Куо, которая с октября 2021 года временно исполняла обязанности посла США в Казахстане. До своего назначения посол занимал аналогичную должность в Узбекистане.

Среди примечательных деталей его биографии — должность заместителя помощника Госсекретаря в Бюро Государственного департамента по делам Южной и Центральной Азии.

«В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии: Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном», — передают СМИ.

С 2008 по 2014 годы Розенблюм был «координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии, отвечая за обеспечение стратегического и эффективного распределения и расходования бюджетов внешней помощи».

«Он и его команда координировали усилия более десятка правительственных учреждений США, работающих в более чем 30 странах, поддерживая экономическую реформу, развитие демократических институтов и верховенства закона, наращивание потенциала институтов сектора безопасности и облегчение человеческих страданий посредством гуманитарной помощи. Он также служил в качестве основного представителя правительства США в связях с другими международными донорами, включая Европейский Союз и многосторонние банки развития», — говорится в сообщении посольства.