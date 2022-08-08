Москва, 8 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Российская промышленность и высокотехнологичные предприятия пока работают на остатках оборудования, но ближе к осени и зиме 2022 года их положение ухудшится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Пока промышленность и высокотехнологичные предприятия работают на остатках оборудования. Оно же сразу не разлетается. Оно начинает портиться через месяц, через полгода, через год. С другой стороны, посмотрите, что произошло с автопромом. Они привозили комплектующие и тут же собирали машины. И как только ушли все автомобильные бренды, автопром упал на 80-90%, — сказал Остапкович. — Кроме того, к осени или даже к зиме 2022 года станет сложно. Многое будет зависеть от того, как наши ребята переориентируются на восточное направление (Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея), как заработает импортозамещение. А пока работают на остатках».

Кроме того, он предположил, что, возможно, российской экономике действительно нужен был такой стресс, чтобы поменять парадигму экономического развития.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, дают ли санкции, введенные против РФ, обратный эффект.