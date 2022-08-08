Ставрополь, 8 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в ближайшие десять лет будет направлено на развитие пищевой промышленности около 110 млрд рублей. Такая сумма определена в стратегии развития отрасли, разработанной в крае на предстоящее десятилетие, сообщили 8 августа в пресс-службе правительства Ставрополья.

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«В отрасль переработки сельхозпродукции планируется инвестировать около 110 млрд рублей. Это позволит увеличить объем производства на 25%», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул губернатор края Владимир Владимиров, говоря о перерабатывающей промышленности, «любые инвестиции в ставропольскую экономику необходимо максимально поддерживать». Он в том числе обратил внимание членов правительства на новый проект по производству подсолнечного масла, который планирует осуществить инвестор из Белгородской области, поручив оказывать ему необходимое содействие.