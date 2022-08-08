Москва, , 15:12 — REGNUM Инвестиционные проекты, нацеленные на импортозамещение, представят в Минэкономразвития РФ власти Белгородской области. Об этом 8 августа в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков http://kremlin.ru

По словам Вячеслава Гладкова, подготовлены документы на девять проектов.

«Много разных проектов, начиная от посевных комплексов и режущего инструмента для авиационной промышленности, что очень сейчас востребовано. Достаточно, как мне кажется, яркие, сильные проекты. Тоже уже компании вложили определённую часть своих ресурсов, но хотим получить поддержку Министерства экономического развития. Встречался с министром — обещает», — пояснил губернатор.

В Белгородской области готовы выйти на серийное производство беспилотных летательных аппаратов, учёные разработали сладкие белки — продукция «от тысячи до трёх тысяч раз слаще сахара, но позволяет решить проблемы с ожирением, с другими болезнями».

Планируется, что новые инвестиционные проекты позволят создать ещё порядка 1 000 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, валовой региональный продукт Белгородской области по итогам 2021 года составил 1,232 трлн рублей.

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