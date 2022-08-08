В Белгородской области разрабатывают проекты импортозамещения
Москва, 8 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Инвестиционные проекты, нацеленные на импортозамещение, представят в Минэкономразвития РФ власти Белгородской области. Об этом 8 августа в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам Вячеслава Гладкова, подготовлены документы на девять проектов.
В Белгородской области готовы выйти на серийное производство беспилотных летательных аппаратов, учёные разработали сладкие белки — продукция «от тысячи до трёх тысяч раз слаще сахара, но позволяет решить проблемы с ожирением, с другими болезнями».
Планируется, что новые инвестиционные проекты позволят создать ещё порядка 1 000 рабочих мест.
Как сообщало ИА REGNUM, валовой региональный продукт Белгородской области по итогам 2021 года составил 1,232 трлн рублей.
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