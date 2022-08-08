Лондон, 8 августа, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Европейские покупатели британского газа обратились к поставщикам топлива, сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

В газе, который поступает в страны Евросоюза с острова, оказались опасные примеси, высокая концентрация которых уже привела к поломкам газопровода.

Покупатели газа просят принять срочные меры. Уже потребовался срочный ремонт, однако проблема может привести к ещё более серьёзным поломкам предстоящей зимой.