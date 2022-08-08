Москва, , 15:09 — REGNUM Маркетплейс Wildberries запустит сервис для защиты правообладателей и покупателей от контрафакта. Об этом 8 августа пишет «Интерфакс».

Wildberries. Пункт выдачи

Новый сервис позволит правообладателям самим связываться с продавцами и при подозрении, что нарушаются их права на интеллектуальную собственность, создавать официальные обращения и самостоятельно проверять необходимые документы. В случае выявления нарушения использования прав Wildberries будет скрывать товары этого продавца с онлайн-витрины, а в случае неоднократных нарушений возможна полная остановка сотрудничества с ним.

Добавим, что запуск сервиса запланирован на август 2022 года.

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