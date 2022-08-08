Кызыл, 8 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В местах массового пребывания людей в Туве возвращается требование строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм, в том числе дезинфекции и ношения масок. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://pixabay.com Маска

Кроме того, в республике вновь формируются ковидные бригады. увеличивается время работы колл-центров. Глава региона призвал жителей ответственно отнестись к своему здоровью и соблюдать меры профилактики.

«Населению, относящемуся к группе риска, придерживаться рекомендации ношения масок, а также проходить своевременную вакцинацию», — написал Ховалыг в своём телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики отметил, что несмотря на рост заболеваемости COVID-19 основания для введения жёстких ограничительных мер пока нет.