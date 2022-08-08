8 августа 2022 | Время чтения 3 мин

У России нет другого выбора, кроме как выбить Украину из рук Запада в качестве его наиболее вредного антироссийского инструмента. Необходимо обеспечить полный военный разгром режима Зеленского и проведение трибунала над украинскими военными преступниками и их покровителями. Только так мы сможем укрепить наши позиции не только на европейском, но и на других фронтах третьей мировой.

Михаил Демурин, , 15:43 — REGNUM С Дмитрием Медведевым, заявившим в интервью ТАСС, что «теперь необратимо изменился весь мир», можно только согласиться. Уточню лишь, что произошло это не вчера, не на днях и вообще не в 2022 году. Исхожу из того, что уже идёт третья мировая война. США и их союзники начали её в 2014 году. Её предвестием были натовские бомбардировки Югославии 1999 года и ставший очевидным в 2000-е годы отказ США видеть даже минимальные границы для освоения ими постсоветского пространства.

Военная Операция России (знаки ВС РФ на Украине) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Целью Запада в этой войне является уничтожение и России, и Китая, но начал он с нашей страны как более слабого, как ему казалось тогда, противника. Под воздействием украинского кризиса наша страна должна была прогнуться, быть смятой, стать западным плацдармом в борьбе против Китая — своего рода Польшей или Украиной на границах КНР. Теперь Запад надеется, что первым уступит Китай, но он опять ошибается.

«Минск — 2» дал нам возможность выиграть время, накопить вооружения, укрепить армию. Прямое боевое столкновение с натовцами на Украине, начавшееся 24 февраля 2022 года, — это только часть театра военных действий в третьей мировой. Мы видим, как по мере надобности для них англосаксы включают старые или новые конфликты по периметру наших границ или в других точках планеты (Туркестан, Закавказье, Ближний Восток, Приднестровье, попробовали даже в Белоруссии…), пытаясь отвлечь на них внимание и ресурсы нашей страны. В свою очередь, Россия расширяет свои плацдармы в Африке, Латинской Америке, Азии, успешно атакует Запад в экономической области, расширяет число поддерживающих её стран планеты.

Боевой расчет РСЗО «Ураган» ведет огонь по позициям ВСУ z.mil.ru

Думаю, что в будущем, по мере расширения военного конфликта, вполне возможно, возникнет какая-то иная, чем 22 февраля 2014 года, дня организованного США, Великобританией, Германией и Францией госпереворота в Киеве, дата, которая будет считаться датой начала третей мировой войны. Потом, однако, историки всё равно докопаются до настоящей отправной точки, после которой все усилия сторон были направлены уже не на обретение мира, а на усиление угрозы (со стороны Запада) и её парирование (со стороны России). Для Китая такой отправной точкой или точкой невозврата стала недавняя американская провокация по Тайваню.

Для большей ясности этого тезиса приведу такую историческую параллель. Можно, конечно, продолжать официально считать датой начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года, день вторжения Германии в Польшу. Вместе с тем, если посмотреть на этот вопрос глубже, понимаешь, что фактически она началась с организованного в 1936 году при поддержке Германии, Италии и Португалии фашистского переворота в Испании, спровоцировавшего гражданскую войну в этой стране, и вторжения Японии в Китай в 1937 году. Вот и на этот раз два очага агрессии: в Европе и на Дальнем Востоке. И третий готовится — в нашем южном подбрюшье.

Итак, цель Запада, как совершенно справедливо напомнил нам Дмитрий Медведев, заключается в том, чтобы уничтожить Россию, и его слова лишь подтверждают мой тезис о начавшейся мировой войне.

Инструктор США на Украине U.S. Army

В этих обстоятельствах у России нет другого выбора, кроме как выбить Украину из рук Запада в качестве его наиболее вредного в настоящий момент антироссийского инструмента. Переговоры о добровольном выполнении требований России по демилитаризации и денацификации Украины в Киеве вести не с кем; с Западом же обсуждать Украину без толку. Нам необходимо обеспечить полный военный разгром режима Зеленского и проведение трибунала над украинскими военными преступниками и их покровителями. Только так мы сможем укрепить наши позиции не только на европейском, но и на других фронтах третьей мировой. Любой другой вариант будет вести к их ослаблению.

То же самое должно происходить в любом месте у наших границ, где Запад продолжит создание своих нацеленных на агрессию против нашей страны плацдармов. Всё это является требованием не только укрепления безопасности наших рубежей, но и расширения числа стран, которые будут видеть в России силу, способную вывести мир из нового мирового катаклизма если не невредимым, то с приемлемыми потерями.