Вашингтон, 8 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Американская армия испытывает проблемы с нехваткой новобранцев. Как сообщает издание Bloomberg, всё меньше граждан США могут и хотят служить в рядах вооружённых сил.

(сс) (U.S. Army. Spc. Micah E. Clare Солдат армии США в Афганистане

По данным издания, на сегодняшний день США не хватает 15% процент до достижения обозначенной цели в 1,3 млн военнослужащих. При этом до конца финансового года остаётся всего два месяца.

«Нынешние цифры вызывают тревогу, — подчёркивается в статье. — Чтобы достичь цели в 1,3 миллиона военнослужащих, Пентагону необходимо привлечь примерно 150 тысяч новобранцев».

Также отмечается, что к концу июня армия набрала 22 тысяч военнослужащих, что на 60% ниже годовой цели. При этом, указывает издание, сокращение числа призывников также связано с растущими показателями ожирения и употребления наркотиков среди молодежи.

«Число призывников в возрасте от 17 до 24 лет упало на 23%. По оценкам военных, среди призывников, лишь 9% хотят служить, что стало самым низким показателем с 2007 года, когда война в Ираке была в разгаре», — отмечается в статье.

Автор материала считает, что минобороны США необходимо переосмыслить то, как оно набирает и мотивирует не уходить со службы военных, а также готовиться к потенциальным войнам с применением меньшего количества живой силы.

«Сохранение опытных военнослужащих при одновременном использовании перспективных новых технологий может помочь США преодолеть проблемы с набором персонала, не жертвуя основными сильными сторонами вооруженных сил», — подчёркивается в публикации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг назвал нехватку новобранцев «последней из череды неудач, обрушившихся на американскую армию, начиная с катастрофического вывода войск из Афганистана». По его словам, это привело к разрушению имиджа армии, которая теперь вынуждена бороться с обвинениями в некомпетентности. Чанг также добавил, что военные в США пережили культурную революцию и «опасно сблизились с демократами», в результате сильно уменьшилось число американских граждан, желающих служить.