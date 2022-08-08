Пекин, , 15:09 — REGNUM Единственной подвергшейся ядерному удару страной в мире является Япония, которая при этом пользуется «ядерным зонтиком» США, а также выступает против того, чтобы американская сторона отказалась от политики применения ядерного оружия первой. Об этом 8 августа сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Министерство иностранных дел КНР

Как указал китайский дипломат, Япония, являющаяся единственной в мире подвергшейся ядерному удару страной, считает себя «образцовой ученицей» в вопросах международного ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия, и при этом высказывается за создание свободного от ядерного оружия мира.

«Но на самом деле Япония всегда пользовалась «ядерным зонтиком» США, выступала против и препятствовала тому, чтобы США отказались от политики применения ядерного оружия первыми», — сказал он.

При этом Ван Вэньбинь уточнил, что некоторые из политиков Японии говорят даже о совместном с США использовании ядерного оружия, говоря, что размещение американских ядерных зарядов на японской территории не может быть табуированной темой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает Армению и Азербайджан избегать эскалации ситуации в регионе.