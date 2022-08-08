Москва, , 15:08 — REGNUM Санкции, введенные против РФ, не стоит оценивать как одномоментный удар — напротив, они носят пролонгированный негативный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действительно, мы сейчас получаем больше денег от экспорта за счет галопирующего роста цен на энергоресурсы. Хотя это тоже вопрос диалектический — если посмотреть динамику цен, то в январе 2022 года цена на нефть была 90 долларов за баррель. То есть практически такая же, как и сегодня, — сказал Остапкович. — Кроме того, если смотреть стратегически, то санкции, конечно, нанесут удар по российской экономике. И особенно по высокотехнологичной продукции — электроника, микроэлектроника, транспортное машиностроение. Санкции — это не «Точка-У»: взорвались, и завтра всё улетело. Они носят длинный пролонгированный негативный характер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что РФ будет планомерно терять свою долю в мировом ВВП.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Остапкович рассказал, каким будет отложенный эффект санкций