Москва, 8 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Санкции, введенные против РФ, не стоит оценивать как одномоментный удар — напротив, они носят пролонгированный негативный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Действительно, мы сейчас получаем больше денег от экспорта за счет галопирующего роста цен на энергоресурсы. Хотя это тоже вопрос диалектический — если посмотреть динамику цен, то в январе 2022 года цена на нефть была 90 долларов за баррель. То есть практически такая же, как и сегодня, — сказал Остапкович. — Кроме того, если смотреть стратегически, то санкции, конечно, нанесут удар по российской экономике. И особенно по высокотехнологичной продукции — электроника, микроэлектроника, транспортное машиностроение. Санкции — это не «Точка-У»: взорвались, и завтра всё улетело. Они носят длинный пролонгированный негативный характер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что РФ будет планомерно терять свою долю в мировом ВВП.