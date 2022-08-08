Москва, , 15:07 — REGNUM Хотя тактически российская экономика от санкций и выигрывает, стратегически ее потери могут оказаться весьма существенными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание американского экономиста Майкла Хадсона о том, что санкции благоприятно сказались на экономике РФ.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Здесь весь вопрос в том, как рассматривать последствия санкций. Если с тактической точки зрения, то вроде бы действительно — экспорт вырос. Но стратегически потери российской экономики будут существенны, — констатировал Остапкович. — Как мы можем говорить, что это позитивный момент, если по всем оценкам наших регуляторов потери в ВВП будут от 6% до 8%, реальных располагаемых доходов — от 6% до 9%, а безработица приблизится к 7%. У нас таких взрывов не было давно. Кроме того, эффект от санкций будет не одномоментный. Раньше были прогнозы, что в 2023 году ВВП будет либо нулевым, либо начнет расти. А сейчас все говорят, что это будет растянутый период просадки».

Иными словами, как подчеркнул Остапкович, нельзя сбрасывать со счетов отложенный эффект санкций.

«Если мы выйдем на уровень 2021 года за три-четыре года, то это будет самый позитивный вариант. Мы и так сейчас на 11-12 месте по номинальному ВВП в мире, а если мы три года будем падать, то нас обгонит Индонезия. И мы все время будем терять нашу долю в мировом ВВП», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин заявил о противоречивом влиянии санкций на экономику России.

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