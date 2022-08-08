Ухта, Коми, 8 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт упал в Коми под Ухтой, три человека погибли. Сообщение об этом опубликовано 8 августа в телеграм-канале «112».

Aircharter.sg Cessna 421

Крушение самолёта Cessna произошло неподалёку от аэродрома в посёлке Дальний, после падения он загорелся. До посадочной полосы оставалось 400 метров.

Отмечается, что борт принадлежит авиалесоохране. На месте ЧП работают оперативные службы.

Читайте также: Ростовская прокуратура начала проверку после жёсткой посадки самолёта