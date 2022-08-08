Кишинёв, , 15:05 — REGNUM В Молдавии неизвестные продолжают присылать ложные сообщения о «бомбах» в учреждениях, но в СМИ перестали об этом писать. Об этом, как передаёт «АиФ», заявил мэр Кишинёва Ион Чебан.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

«Недавно был офлайн [президента] Майи Санду с журналистами и там попросили прессу, как и в кризисе с беженцами, который был в начале, ничего не писать про эти сообщения», — заявил Чебан.

По его мнению, таким образом власти надеются, что сообщения о минированиях прекратятся, если про них не писать в прессе.

Напомним, только в июле было 17 ложных сообщений о «бомбе» в аэропорту Кишинёва. В августе это продолжилось. Каждый раз его работу приходилось приостанавливать для проверки сообщения. Также злоумышленники сообщают о «минировании» других учреждений в Молдавии.

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