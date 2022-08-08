Уфа, , 15:13 — REGNUM 20 инвестиционных проектов на сумму 13,2 млрд рублей включили в первом полугодии 2022 года в перечень приоритетных в Башкирии. Об этом 8 августа сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что в результате планируется создать около одной тысячи новых рабочих мест.

«Всего у нас таких проектов 288 с объемом инвестиций 777,9 млрд рублей и созданием 34,6 тысяч рабочих мест», — сообщил Назаров.

Премьер-министр республики отметил, что в Башкирии за весь период реализации проектов инвесторы вложили 373,3 млрд рублей и создали 10,8 тысяч новых рабочих мест, в том числе в первом квартале 2022 года было направлено на реализацию проектов девять млрд рублей и создано 558 рабочих мест. Инвестиционные проекты были реализованы в сферах строительства, промышленности, дорожного и сельского хозяйства, пояснил он.

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