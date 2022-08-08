Саратов, 8 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В большинстве районов Саратовской области с 9 по 15 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

Pezibear Жара

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки, 9 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов, днем воздух раскалится до +35 °C.

Такая же погода прогнозируется 10 августа.

ИА REGNUM ранее передавало, 7 августа недалеко от села Фурмановка в Марксовском районе Саратовской области потушили низовой пожар, охвативший территорию размером в 0,9 гектара.

Читайте также: В Саратовской области неизвестные спровоцировали лесной пожар