Харьков, Украина, 8 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Ранее анонсированное Киевом «херсонское контрнаступление» и атака ВСУ на позиции ВС России в Харьковской области могут начаться одновременно, написал в своем телеграм-канале 8 августа военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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Генштаб ВСУ получил распоряжение усилить северный фланг средствами ПВО, речь идет в первую очередь о Харьковской области, отметил Поддубный.

«Несмотря на ежедневные ракетные удары наших войск по складам БК и местам дислокации личного состава украинских формирований, под Харьковом планомерно создаются военные резервы из вновь сформированных бригад ВС Украины. Причем есть информация, что харьковская группировка куда больше, чем та, что собралась «освобождать» Херсон. И вооружена она лучше», — сообщил военкор.