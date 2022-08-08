Ханты-Мансийск, 8 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 8 августа с COVID-19 госпитализировали 11 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 8 августа в Югре выписали из ковидных отделений больниц 81 человека. Выявили 129 заражённых, на 37 человек меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 50 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 8 августа лабораторно подтверждено 213 537 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 209 597 человек, скончались 2558 (ни одного человека за сутки).