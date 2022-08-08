Москва, 8 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Телеведущий Борис Корчевников работает на съёмках шоу «Судьба человека», несмотря на почти полную потерю слуха. Об этом 8 августа сообщает StarHit, ссылаясь на свой источник.

(сс) MDemina Борис Корчевников

По словам одного из участников съёмок, Корчевников страдает из-за проблем со слухом, однако старается, чтобы это не мешало рабочему процессу. Для этого он пользуется не только слуховым аппаратом, но и специальным приложением для глухих в мобильном телефоне — оно преобразует речь собеседника в текст.

«Некоторые фразы Корчевникова перезаписывают, некоторые он переговаривает сам, редакторы всем заранее честно признаются, что Боря плохо слышит, но по факту, кажется, не слышит совсем. Это чувствуется по тому, как он внимательно вглядывается в лица, читает по губам… Уже три года как все надеются, что слух хоть немного восстановится, но, как говорят на площадке, лучше не становится и надежды все меньше. Герои передач, как правило, относятся к ситуации с пониманием, хотя, конечно, испытывают трудности при беседе», — рассказал изданию источник.

ИА REGNUM напоминает, что Борис Корчевников в 2015 году перенёс операцию по удалению опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. В 2022 году телеведущий признался, что в три года он оглох на одно ухо из-за менингита.