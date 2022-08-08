Киев, 8 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю предъявили обвинения за согласование Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, сообщает 8 августа ТАСС.

Mil.ru Черноморский флот РФ

Ежель занимал пост главы минобороны в 2010–2012 годах. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что бывший чиновник подозревается в государственной измене.

Харьковские соглашения были подписаны в апреле 2010 году тогдашними президентами двух стран Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. Документ продлевал пребывание флота на территории Украины с 2017 года на 25 лет.