Белград, 8 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Переговоры о формировании нового правительства Сербии начнутся 8 августа и будут продолжаться примерно семь дней. Об этом 8 августа сообщило сербское издание Novosti со ссылкой на неофициальный источник.

Matija sa VMO Правительство Сербии

По сознаниям издания, президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич должен встретиться с лидерами Социалистической партии Сербии, «Единой Сербии», Союза венгров Воеводины, Партией объединенных пенсионеров и Социал-демократической партии Сербии, которые голосовали за кандидата от Сербской прогрессивной партии Владимира Орлича на должность спикера парламента.

Издание подчеркивает, что, исходя из этой информации, до конца августа будет сформирован новый состав правительства Сербии .

Напомним, что парламентские выборы в Сербии прошли вместе с президентскими 3 апреля.