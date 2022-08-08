Черкесск, 8 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал, на что потратят деньги, выделенные дополнительно республике в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий», который входит в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». В год 100-летия республики будет улучшено качество жизни сельчан, проживающих в четырех населенных пунктах.

Водопровод

Среди них Темрезов назвал село Псемен в Урупском районе, где на федеральные и региональные средства решат проблемы с водой. Также будет введен в действие водопровод в западной части аула Хабез, организовано водоснабжение в селе Инжич-Чукун, построен водовод протяженностью 20,6 км в ауле Сары-Тюз. В этом же ауле будет капитально отремонтировано здание школы.

Как сообщало ИА REGNUM, Карачаево-Черкессии выделено более 20 млн рублей дополнительно из федерального бюджета на развитие сельских территорий.