Курск, 8 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

8 августа выявлен 81 случай заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 121 тыс. 3 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 828 пациентов, в том числе 47 — за последние сутки.

Всего скончались 2500 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.