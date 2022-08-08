Пекин, , 14:59 — REGNUM Власти Китая приняли решение оказать экстренную гуманитарную помощь Кубе после пожара на нефтехранилище в порту кубинской провинции Матансас. Об этом 8 августа заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Флаг Китая Fuzzy Gerdes

По его словам, Китай и Куба являются хорошими друзьями и добрыми товарищами, Китай глубоко скорбит по жертвам происшествия и выражает искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

«Общество Красного Креста Китая уже приняло решение оказать экстренную гуманитарную помощь Красному Кресту Кубы, КНР продолжит оказывать помощь кубинской сторон», — заявил Вэньбинь на брифинге.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия находится в контакте с Кубой по вопросам тушения пожара на нефтехранилище.

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