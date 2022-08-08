Куала-Лумпур, 8 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Министерство науки, технологий и инноваций Малайзии подписало два из пяти международных договоров по космосу в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) в целях защиты и обеспечения национальной безопасности и суверенитета, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Малайзия подписала соглашение о принципах, регулирующих деятельность стран по исследованию и использованию космического пространства, включая луну и другие небесные тела. Во-вторых, государство подписало договор о спасении астронавтов, возвращении астронавтов и объектов, запущенных в космос.

Малайзия приняла 25 января 2022 года закон о малазийском космическом агентстве. Закон позволяет правительству Малайзии через министерство науки, технологий и инноваций рассматривать необходимые действия для ратификации всех международных договоров и конвенций.