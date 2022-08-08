Мелитополь, 8 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Распоряжение о проработке вопроса об организации проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Россией подписал глава региона Евгений Балицкий. Он написал об этом 8 августа в своём телеграм-канале.

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Как уточнил Балицкий, он зачитал проект резолюции с предложением провести референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ на форуме общественного регионального движения «Мы вместе с Россией».

Также глава Запорожской области подчеркнул, что эту резолюцию единогласно поддержали все участники форума, в работе которого приняли участие свыше 700 человек.

«Мною подписано распоряжение Центральной избирательной комиссии Запорожской области приступить к проработке вопроса организации проведения Референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявил, что для проведения референдума о вхождении в состав России освобожденных территорий Украины необходимо обеспечить безопасность местных жителей.