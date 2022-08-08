Москва, , 14:55 — REGNUM Причиной большой массовой трудовой миграции в Российскую Федерацию из стран бывших республик советского пространства является высокий уровень заработной платы труда в России для не квалифицированных работников, а именно в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутии и других промышленных городах, заявил корреспонденту ИА REGNUM миграционный юрист Москвы Егор Андреев.

«Например, заработная плата в Республике Киргизия в столице Бишкек в рублевом эквиваленте составляет 10 тыс. рублей в месяц. В России базовая ставка оклада у дворника в управляющей компании составляет 40 тыс. рублей. Что в четыре раза превышает уровень оплаты труда.

Вторым определяющим фактором, закончилась пандемия и возобновились регулярные перелеты из Республик Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и других стран.

Третий фактор, трудовой миграции, наличие в России больших государственных проектов в области жилищного строительства, строительство новых дорог, магистралей и благоустройства городской инфраструктуры.

Четвёртый фактор, все трудовые мигранты имеют возможность, чтобы не оформлять патент дающий право на трудовую деятельность и не платить за него ежемесячный налог в сумме 5 900 рублей, это тариф по Москве.

Трудовые мигранты имеют возможность оформить разрешение на временное проживание «РВП», вид на жительство «ВНЖ» и получить гражданство в России. Это легализует их в другом статусе и дает более широкие возможности по работе, выбору места жительства и регистрации как индивидуального предпринимателя с открытием своего бизнеса.

Скорее всего, и в дальнейшем рост трудовой миграции в Россию будет продолжаться, с учетом созданных условий регионами Российской Федерации иностранных граждан, которые работают и обеспечивают закрытие потребностей по количеству рабочих специальностей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию Российской Федерации во II квартале 2022 года въехало рекордное за шесть лет (с 2017 года) количество трудовых мигрантов из других стран.

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