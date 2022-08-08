Сеул, 8 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняло решение представить новый пакет мер по стабилизации экономической ситуации в стране. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра финансов страны Чху Гён Хо.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 8 августа в ходе заседания правительства по вопросам экономики.

Сообщается, что 9 августа правительство обнародует план строительства 2,5 млн единиц жилья. Напомним, в ходе предыборной кампании президент Юн Сок Ёль обещал пересмотреть жилищную политику.

С сентября текущего года планируется привлечь до 9 тыс. иностранных рабочих.

Помимо этого, власти намерены приступить к продаже невостребованных земель и зданий, принадлежащих госсектору, чтобы улучшить финансовое положение государства. Ожидается, что на продажу будут выставлены активы общей стоимостью 16 трлн вон (~$12,3 млрд).