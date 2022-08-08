Тбилиси, , 14:54 — REGNUM Доходы компании «Грузинская железная дорога» (ГЖД) с января по июнь 2022 года составили 191 млн лари (около $71 млн), что стало рекордным показателем за последние семь лет. Об том 8 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Железная дорога Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что за отчётный период ГЖД перевезла 6,8 млн тонн грузов, что на 13,38% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Больше всего выросли объёмы грузов, прибывших из Китая, а также выросли потоки из Азербайджана и Турции.

«Главная задача компании остается прежней: привлечь в коридор новые грузы и сохранить их в долгосрочной перспективе», — прокомментировал ситуацию гендиректор ГЖД Давид Перадзе.

Стоит отметить, что после введения антироссийских санкций и перенаправления торговых маршрутов, через Грузии выросли объёмы перевозок в Россию. Перед грузино-российской границей часто скапливаются многокилометровые очереди грузовиков.

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