Лисичанск, ЛНР, 8 августа, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Связисты Луганской республики восстановили мобильную связь в Лисичанске и Рубежном, сообщил 8 августа посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Вышка сотовой связи

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В Рубежном установлены и запущены передатчики 3G, в Лисичанске — 2G и 4G.

Рубежное было освобождено от киевской армии в мае, Лисичанск — в июле 2022 года.