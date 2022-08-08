Москва, 8 августа 2022, 14:55 — REGNUM По итогам 2021 года в Белгородской области валовой региональный продукт составил 1,232 трлн рублей. Об этом на рабочей встрече 8 августа с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
По сравнению с 2020 годом рост ВРП превысил почти 250 млрд рублей. По стратегии развития региона к 2030 году показатель намерены увеличить до двух триллионов рублей. При этом, по словам Вячеслава Гладкова, уже в 2022 году планируется увеличение ВРП ещё на 50 млрд рублей.
Так, в середине июля 2022 года на Лебединском ГОКе запустили передовую технологию по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке горной массы. Циклично-поточная технология позволяет не только получить экономический эффект сокращения затрат, но и сократить выбросы пыли и углекислого газа. Объём инвестиций в этот проект составил 14 млрд рублей.
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