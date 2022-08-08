п. Славяносербск, , 14:52 — REGNUM Подрядная организация Алтайского края приступила к выполнению ремонтно-восстановительных работ в освобожденном от украинских оккупантов селе Трехизбенка, сообщает 8 августа телеграм-канал администрации Славяносербского района ЛНР.

Подрядная организация Алтайского края приступила к выполнению ремонтно-восстановительных работ в селе Трехизбенка Телеграм-канал slavlnr

В первую очередь работы по восстановлению начаты в Трехизбенской средней школе. Работы включают в себя: демонтаж поврежденных окон, внутриотделочные работы и ремонт кровли.

Также начаты работы по ремонту поврежденных, в результате обстрелов ВСУ, индивидуальных жилых домов.

Ранее, 6 августа 2022 года, в Славяносербский район были доставлены строительные материалы из Алтайского края в виде металлопластиковых окон, пиломатериалов, сыпучих смесей для выполнения ремонтных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края 22 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.

На прошлой неделе, 5 августа, алтайская делегация прибыла в ЛНР с подарками: речь идет о спецтехнике и автобусах.

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